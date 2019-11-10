  1. Video
10 Kasım 2019 - 12:20

İsrail güçleri gece baskınlarını sürdürüyor

İsrail güçleri gece baskınlarını sürdürüyor

İşgalci İsrail askerlerinin dün gece saatlerinde birçok Filistinlinin evine baskın düzenlediği belirtildi.

indir 11 MB

News Code 1882347

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 8 + 10 =