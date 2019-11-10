https://tr.mehrnews.com/news/1882347/ 10 Kasım 2019 - 12:20 News Code 1882347 Video Video 10 Kasım 2019 - 12:20 İsrail güçleri gece baskınlarını sürdürüyor İşgalci İsrail askerlerinin dün gece saatlerinde birçok Filistinlinin evine baskın düzenlediği belirtildi. indir 11 MB News Code 1882347 Ekler Siyonist İsrail İsrail İsrail Rejimi Filistin (1) İlgili haberler İsrail Filistinli sporcuların Batı Şeria'dan Gazze'ye geçişine izin vermedi İsrail güçleri 72 Filistinliyi yaraladı İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı Hamas'tan İsrail ile ilişkileri normalleştirme tepkisi
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