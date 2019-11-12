Filistin direnişinin işgal ordusunun cinayetine misillemesi devam ediyor

Filistin direnişi, işgal ordusunun Gazze ve Şam’a hava saldırıları düzenleyerek İslami Cihad Hareketi’nin askeri kanadı Kudüs Tugayları komutanı Baha Ebu’l-Ata ve eşini şehit etmesine misillemede bulunmaya devam ediyor.

Kudüs Tugayları, Tel Aviv’in füzeyle vurulduğunu ilan ederken, direniş güçlerinin Gazze Şeridi sınırı yakınlarındaki Yahudi yerleşkelerine füze saldırılarının sürdüğü ifade edildi.

İşgal rejimi medya organları, Tel Aviv’in güneyindeki Rişon LeTziyon kenti ile işgal altındaki Askalan ve Asdod kentlerinde sirenlerin çaldığını bildirdi.

İşgal rejimi medyası, Gazze Şeridi’nden yapılan füze saldırılarında en az 10 işgalcinin yaralandığını söyledi.

İslami Cihad Hareketi’nin askeri kanadı Kudüs Müfrezeleri, Gazze Şeridi’ndeki önde gelen komutanlarından 42 yaşındaki Baha Ebu’l-Atâ’nın ve eşinin işgal ordusunun Gazze kentine düzenlediği hava saldırısında şehit olduklarını duyurdu.

Savaşçıları arasında seferberlik ilan ettiğini belirten Kudüs Müfrezeleri, işgalci düşmanın cinayetine misillemenin aynı boyutta olacağını ve cinayetin sonuçlarından tamamen işgal rejiminin sorumlu olduğunu ifade etti.

İslami Cihad Hareketi de yayınladığı bildiride, işgalci düşmanın tüm sınırları aştığını ve cinayetin tehlikeli bir ihlal olduğunu, işgal rejiminin içeride yaşadığı krizi dışarıya taşımak istediğini söyledi.

Kaynak:Filistin Enformasyon Merkezi