Hamas'tan İsrail ile ilişkileri normalleştirme tepkisi

Al Nashra sitesinde yer alan habere göre, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Sözcüsü Hazım Kasım bölgedeki bazı tarafların Filistin meselesine karşı büyük bir cinayette bulunduğunu vurguladı.

Kasım, “İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçtiğimiz günlerde bazı Arap ülkelerinin İsrail ile bir düşman olarak değil, bir müttefik olarak işbirliği yaptığını açıklamıştı” dedi.

Netanyahu’nun bahsettiği tarafların İslam ümmeti tarafından dışlandığını belirten Kasım, Siyonist düşmanla ilişkilerin normalleştirilmesini Filistin milletine karşı birer baskı olarak nitelendirdi.