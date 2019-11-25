https://tr.mehrnews.com/news/1882677/ 25 Kasım 2019 - 14:30 News Code 1882677 Video Video 25 Kasım 2019 - 14:30 Türkiye Rusya'dan aldığı S-400 füze savunma sistemini test etti Başkent Ankara'da Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sisteminin ilk testi gerçekleştirildi. indir 7 MB News Code 1882677 Muhammed BURHAN Ekler Türkiye Ankara (1) Rusya, Video İlgili haberler Türkiye S-400'leri ilk kez test edecek İran ve Rusya'dan ABD'yi kızdıracak adım Akar: F-35 alınamazsa başka arayışlara girmek zorunda kalacağız Akar: Sınır bölgelerimizde güvenlik sağlandı
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