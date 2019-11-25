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25 Kasım 2019 - 14:30

Türkiye Rusya'dan aldığı S-400 füze savunma sistemini test etti

Türkiye Rusya'dan aldığı S-400 füze savunma sistemini test etti

Başkent Ankara'da Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sisteminin ilk testi gerçekleştirildi.

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News Code 1882677
Muhammed BURHAN

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