ABD'de Türkiye'ye yaptırım çağrısı

ABD'den gelen son dakika haberine göre Kongre, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımı nedeniyle yaptırım çağrısının da yapıldığı 738 milyar dolarlık savunma bakanlığı bütçesine ilişkin tasarı üzerinde anlaştı.

Türkiye'ye yaptırım çağrısı

Anlaşma metninde ABD Başkanı Donald Trump'a yapılan çağrıda, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 sebebiyle F-35 savaş uçaklarının satışının durdurulması ve yaptırım uygulanması talep ediliyor. Anlaşma metninde ayrıca, Kuzey Kore'ye de sert yanıt verilmesi isteniyor.

Ayrıca Rusya'yla her tür askeri işbirliğinin yasaklanması da önerilirken, Türkiye'ye, Kuzey Akım 2 ve TürkAkım projeleri nedeniyle de yaptırım uygulanabileceği belirtildi.

Trump'a sunulması bekleniyor

İki komitenin de üzerinde anlaşma sağladığı "Ulusal Savunma Yetki Yasası"nın 2019 bitmeden Kongre'den geçmesi ve Başkan Trump'ın onayına sunulması bekleniyor.

Bağlayıcılığı yok

Kongre'nin iki kanadından Trump'a gelen Türkiye önerilerinin bağlayıcılığı bulunmuyor.

Tasarının diğer detayları

Söz konusu tasarı ABD Temsilciler Meclisi ve Senato Silahlı Hizmetler Komitesi arasında uzun süredir tartışılıyordu. Bütçe ulusal güvenlik programları için Savunma ve Enerji Bakanlıklarına 658,4 milyar dolar, Yurtdışı Acil Durum Operasyonları olarak da isimlendirilen ABD'nin sınır ötesi savaşlarına 71,5 milyar dolar ve doğal afetlerden kaynaklanan hasarların onarımı için acil yardım fonuna 5.3 milyar dolar ödenek ayrılmasını öngörüyor. Uzlaşı sağlanan diğer maddeler ise askeri personele yüzde 3 zam ve ebeveynlere 12 hafta ücretli izin hakkı.

Kaynak: Haber7