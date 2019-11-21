Akar: Sınır bölgelerimizde güvenlik sağlandı

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Suriye Milli Ordusu'nun başıboş bir ordu olmadığını ve mensuplarına MSB bütçesinden ödeme yapılmadığını açıkladı.

Bakan Akar, aynı zamanda Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun özelleştirilmesinin söz konusu olmadığını da söyledi. Akar, "Özel sektör nasıl çalışıyorsa, benzer bir yöntemle modernize edilecek" dedi.

Akar ayrıca, Fırat Kalkanı bölgesine en az 400 bin kişinin dönüş yaptığını da anlattı.

Bakan Akar yeni askerlik sistemiyle ilgili ise şu açıklamayı yaptı:

"Halihazırda 231 bin 921 yükümlü silah altında. Askerliğin 6 aya düşmesiyle herhangi bir zaafiyet söz konusu değil."

"S-400 çalışacak, TSK personelinin eğitim sürecini yaşıyoruz"

Bedelli askerlik uygulaması ile ilgili de bilgi veren Akar, "Şu ana kadar 20 bin 725 hükümlü, bedelli askerlik için başvurdu, 688 milyon civarında bedel tahsis edildi. 31 Aralık'a kadar müracaat alımı sürecek, Ocak 2020'den itibaren yükümlülerin birlik, celp ve sevk dönemleri açıklanacak" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, "Vicdani ret kavramıyla ilgili yasalarımızda hüküm bulunmamakla birlikte konuya ilişkin herhangi bir çalışma da yoktur" açıklamasını yaptı.

S-400'ün çalışacağını söyleyen Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin eğitim sürecini yaşıyoruz. Bunlar tamamlandığı zaman planlandığımız faaliyet neyse bunu uygulayacağız" diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber