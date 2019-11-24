İran ve Rusya'dan ABD'yi kızdıracak adım

Rusya’da yayınlanan Nezavisimaya gazetesi, 2020 yılının başlarında İran’ın Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alabileceğini ileri sürdü.

Rus medyası, Tahran'ın S-400 hava savunma sistemi konusunda Moskova ile anlaşmak üzere olduğunu iddia etti.

Nezavisimaya gazetesi, ABD’nin silah yaptırımlarının kaldırılmasının ardından İran'ın Rusya ve Çin’in silah müşterilerinden biri olacağını öne sürdü.

Amerika Savunma Bakanlığının İstihbarat bölümü yayınladığı son raporda İran’ın askeri ve savunma gücüne özellikle İran’ın Balistik Füzeleri, İHA’ları ve deniz kuvvetlerini değinerek, İran’ın Ortadoğu bölgesinin en büyük füze gücüne sahip olduğunu belirtmişti.