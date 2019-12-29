https://tr.mehrnews.com/news/1883440/ 29 Aralık 2019 - 16:43 News Code 1883440 Video Video 29 Aralık 2019 - 16:43 İran, Çin ve Rusya'nın ortak deniz tatbikatından görüntüler Umman Denizi'ndeki ortak deniz tatbikatında daha önceden belirlenmiş hedefler böyle vuruldu. indir 18 MB News Code 1883440 Ekler Video İran Çin Rusya, Umman Denizi İlgili haberler İran Deniz Kuvvetleri komandoları ortak tatbikatta İran'dan ortak deniz tatbikatı için bölge ülklerine davet İran, Çin ve Rusya'nın ortak deniz tatbikatından fotoğraflar İran'dan ortak deniz tatbikatı açıklaması Çin ve Rus savaş gemileri İran'da
yorumunuz