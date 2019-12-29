  1. Video
29 Aralık 2019 - 16:43

İran, Çin ve Rusya'nın ortak deniz tatbikatından görüntüler

İran, Çin ve Rusya'nın ortak deniz tatbikatından görüntüler

Umman Denizi'ndeki ortak deniz tatbikatında daha önceden belirlenmiş hedefler böyle vuruldu.

indir 18 MB

                     

News Code 1883440

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 1 + 5 =