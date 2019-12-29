İran'dan ortak deniz tatbikatı için bölge ülklerine davet

Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Hüseyin Hanzadi, İran, Rusya ve Çin tarafından Hint Okanusu ile Umman Denizi’nde yürütülen ‘Deniz Güvenlik Kuşağı’ adlı deniz tatbikatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tuğamiral Hanzadi, “Bölgemizin güvenliği kesinlikle bölgede bulunan ülkeler tarafından sağlanabilir. Burada bölgedeki tüm ülkeleri bir dahaki sefere düzenlecek ortak tatbikat ve bölgesel itilafa davet ediyoruz.” dedi.

Bölgedeki ülkeler ile İran’ın dost devletlerinin sözü geçen tatbikata ilgi gösterdiklerine dikkati çeken Tuğamiral Hanzadi, “Bölgedeki ülkelerden ortaklaşa güvenliğin sağlanması için yardım etmelerini istiyoruz.” ifadesini kullandı.

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri, 27 Aralık'ta Hint Okyanusu'nun kuzey bölgesinde İran-Çin-Rusya ortak deniz tatbikatının başladığını bildirmişti.

İlki düzenlenen ortak tatbikat 27-30 Aralık'ta Hint Okyanusu ile Umman Denizi'nde yapılacak.

Bu tatbikat, üç ülkenin donanmaları arasında işbirliğini derinleştirme, dünya deniz güvenliği ve barışını ortaklaşa koruma konusunda iyi niyet ve kabiliyet gösterimini hedefliyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin de katılacağı üçlü tatbikatın mesajı, işbirliği ve birlik vasıtasıyla barış, dostluk ve kalıcı istikrarı sağlamktır.