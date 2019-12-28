İran'dan ortak deniz tatbikatı açıklaması

Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Amiral Gulam Rıza Tahanai, İran, Rusya ve Çin’in ortak askeri deniz tatbikatı hakkında düzenlenen oturumda konuştu.

Parstoday'e göre Rus ve Çinli komutanların da hazır bulunduğu oturumda Amiral Tahani, Hint okyanusunun kuzeyi dünyanın en önemli deniz güzergahlarından biri olduğunu ve uluslararası ticarette önemli rol ifa ettiğini belirtti.

İran, Rusya ve Çin arasında düzenlenen ortak askeri deniz tatbikatı özel önem arz ettiğini belirten Amiral Tahani, dünyanın ticaretinde anahtar konumda olan Hint okyanusu ve Umman Denizi'nde birçok ülkenin gemileri seyir halinde olduğunu ve bu yüzden güvenliğinin temin edilmesi önemli ve hayati bir konu olduğunu ifade etti.

Amiral Tahani, denizden gelen ortak tehditlerin mahiyeti, devletler arasındaki siyasi gelişmeler ve koordinasyon zarureti İran, Rusya ve Çin deniz kuvvetlerinin daha da yakın işbirliği yürütmelerini gerektirdiğini vurguladı.

İran, Rusya ve Çin’in ortak askeri deniz tatbikatı Cuma günü Hint Okyanusu'nun kuzeyinde başladı. Tatbikatın amacı İran, Rusya ve Çin arasında güvenlik deneyimlerinin paylaşımı, terör ve deniz korsanlığı ile mücadele şeklinde açıklandı.