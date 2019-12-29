Fotoğraf 29 Aralık 2019 - 10:10 Download photos İran, Çin ve Rusya'nın ortak deniz tatbikatından fotoğraflar İran, Çin ve Rusya'nın, Hint Okyanusu ile Umman Denizi’nde başlatığı ortak deniz tatbikatı devam ediyor. Ekler Fotoğraf Umman Denizi hint Tatbikat İran Rusya, Çin İlgili haberler İran-Çin-Rusya ortak deniz tatbikatı başladı İran Deniz Kuvvetleri komandoları ortak tatbikatta İran'dan ortak deniz tatbikatı için bölge ülklerine davet Çin'den İran ve Rusya ile ortak deniz tatbikatı açıklaması İran, Çin ve Rusya'nın ortak deniz tatbikatından görüntüler İran'dan ortak deniz tatbikatı açıklaması Çin ve Rus savaş gemileri İran'da
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