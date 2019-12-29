29 Aralık 2019 - 10:10

İran, Çin ve Rusya'nın ortak deniz tatbikatından fotoğraflar

İran, Çin ve Rusya'nın, Hint Okyanusu ile Umman Denizi’nde başlatığı ortak deniz tatbikatı devam ediyor.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 5 + 12 =