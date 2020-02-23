https://tr.mehrnews.com/news/1884732/ 23 Şubat 2020 - 13:15 News Code 1884732 Video Video 23 Şubat 2020 - 13:15 Van'daki depremden görüntüler Türkiye'de Van'ın Başkale İlçesi'nde deprem nedeniyle yıkılan evlerin enkazında kalan 8 kişi hayatını kaybetti. indir 1 MB News Code 1884732 Ekler Video video görüntüleri Van1 Deprem yeni deprem depremzedeler İlgili haberler Soylu: İran tarafından herhangi bir uluslararası yardım talebi ulaşmadı İran'daki depremde yaralıların sayısı arttı İran-Türkiye sınırındaki depremde 25 İran vatandaşı yaralandı İran-Türkiye sınırında 5,7 büyüklüğünde deprem İran-Irak sınırında 3.6 büyüklüğünde deprem
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