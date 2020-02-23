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23 Şubat 2020 - 13:15

Van'daki depremden görüntüler

Van'daki depremden görüntüler

Türkiye'de Van'ın Başkale İlçesi'nde deprem nedeniyle yıkılan evlerin enkazında kalan 8 kişi hayatını kaybetti.

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News Code 1884732

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