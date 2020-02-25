İran-Türkiye sınırı yine sallandı!

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy ilçesinde bulunan Kotur kentinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerel saatle 03.14'te gerçekleşen depremin yerin 6 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

23 Şubat pazar günü saat 08.53'te aynı bölgede meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremde Türkiye-İran sınırındaki Van'ın Başkale ilçesine bağlı Kaşkol, Güvenlik, Gelenler ve Özpınar köylerindeki tek katlı kerpiç evler ve ahırların büyük bölümü yıkılmıştı. Depremde Özpınar köyünde enkaz altında kalan 4'ü çocuk 6 kişinin,Güvenlik köyünde ise 3 kişinin cansız bedeni çıkarılmış, 54 kişi ise yaralı olarak kurtarılmıştı.