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25 Şubat 2020 - 09:11

İran-Türkiye sınırı yine sallandı!

İran-Türkiye sınırı yine sallandı!

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy ilçesinde bulunan Kotur kenti 4,2 büyüklüğünde depremle sarsıldı.

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy ilçesinde bulunan Kotur kentinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerel saatle 03.14'te gerçekleşen depremin yerin 6 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

23 Şubat pazar günü saat 08.53'te aynı bölgede meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremde Türkiye-İran sınırındaki Van'ın Başkale ilçesine bağlı Kaşkol, Güvenlik, Gelenler ve Özpınar köylerindeki tek katlı kerpiç evler ve ahırların büyük bölümü yıkılmıştı. Depremde Özpınar köyünde enkaz altında kalan 4'ü çocuk 6 kişinin,Güvenlik köyünde ise 3 kişinin cansız bedeni çıkarılmış, 54 kişi ise yaralı olarak kurtarılmıştı.

News Code 1884772

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