Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kotur ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 09.22'de kaydedildi.

6 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Van ve çevre illerde de hissedildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan, saat 08.53'te 5.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir" ifadesine yer verildi.

Soylu: İran tarafından herhangi bir uluslararası yardım talebi ulaşmadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise depremde ölenler olduğunu açıkladı:

"Hakkari'de yaptığımız değerlendirme ve aldığımız haberler çerçevesinde bir olumsuzluk şu an için görünmüyor ama Van'da Başkale ilçesinin Kaşkol, Güvenlik, Gelenler ve Özpınar köylerinde yıkıntılar ve can kayıplarımızın olduğu konusunda ilk bilgileri aldık. Bunu hemen Sayın Cumhurbaşkanımıza, Hoy kentindeki depremin bizimle alakalı bölümünü yani Van Başkale'de 4 köydeki karşı karşıya kaldığımız durumu arz ettik. Evlerde özellikle yıkıntılar söz konusu. hem Van Valimiz hem Kaymakamımız hem de AFAD ekiplerimizin ilk bölümü yola çıktılar ve AFAD ekiplerimiz ilgili köylere ulaştılar. Daha doğrusu ilk önce Özpınar köyüne ulaştılar. Diğer köylere de ulaşmak üzereler.

Aldığımız ilk bilgilere göre 4'ü yetişkin 3'ü de çocuk olmak üzere 7 vatandaşımızı bu depremde kaybettik. Allah rahmet eylesin, 6'sı Özpınar köyünde, bir vatandaşımız da Güvenlik köyünde. 5 vatandaşımız yaralı olarak hastanelere ulaştırıldı. Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam etmektedir. Konuyla ilgili sahadan gelen bilgileri kamuoyuyla paylaşacağız. Dışişleri Bakanlığı'ndan aldığımız bilgiye göre İran tarafından herhangi bir uluslararası yardım talebi şu ana kadar yapılmış değil."

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "Sınıra yakın mahallelerde bazı kerpiç evlerin hasar gördüğü bilgisi var. Şu ana kadar can kaybımız yok. Bir kişinin yaralandığı bilgisi ulaştı. Bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk ettik" demişti.

Kaynak: Sputnik