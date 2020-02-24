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24 Şubat 2020 - 08:36

İran'da 4,9 şiddetinde deprem!

İran'da 4,9 şiddetinde deprem!

İran'ın güneydoğusunda bulunan Kirman eyaletine bağlı Raver kentinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'ın güneydoğusunda bulunan Kirman eyaletine bağlı Raver kentinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi; bu depremin yerel saatle 04.03’te, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.

İran Diri Fay Haritası'na göre, Kerman eyaletinde 18 aktif fay bulunmaktadır.

İran'da dün sabah gerçekleşen depremin ardından yerel saatle 19.30'da 5,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmiş. Yaşanan sarsıntı Van'da da hissedilmişti.

News Code 1884746

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