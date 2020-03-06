  1. Video
6 Mart 2020 - 16:33

Hemedan kentinde ortak alanlar dezenfekte ediliyor

Hemedan kentinde ortak alanlar dezenfekte ediliyor

İran'ın Hemedan kentinde özel maddeler ile viral enfeksiyon ve virüslere karşı dezenfekte işlemi yapılıyor.

indir 7 MB

News Code 1885001

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 6 + 7 =