https://tr.mehrnews.com/news/1885001/ 6 Mart 2020 - 16:33 News Code 1885001 Video Video 6 Mart 2020 - 16:33 Hemedan kentinde ortak alanlar dezenfekte ediliyor İran'ın Hemedan kentinde özel maddeler ile viral enfeksiyon ve virüslere karşı dezenfekte işlemi yapılıyor. indir 7 MB News Code 1885001 Ekler Hemedan (1) İran Koronavirüs koronavirüs salgını İlgili haberler Tahran sokakları böyle dezenfekte ediliyor Koronavirüs Trump'ı da korkuttu! Çin’de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı yükseldi Zarif'ten koronavirüs uyarısı: Ya birlikte kazanır ya da kaybederiz
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