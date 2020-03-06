Koronavirüs Trump'ı da korkuttu!

2020 seçim kampanayacı çerevesinde Pensilvanya'nın Scranton kentindeki konuşması öncesi Fox News'a konuşan Trump, koronavirüs salgınının ekonomiye arar verip vermeyeceğine yönelik bir soruya, "Kesinlikle bir etkisi olacak. Aynı zamanda şunu da söyleyemeliyim ki insanlar şimdi ABD'de kalıyorlar, paralarını ABD'de harcıyorlar ve bundan memnunum" yanıtını verdi.

Trump ayrıca, herkesi sakin olmaya çağırarak, "Her bir olasılık için planlarımız var. Koronavirüsün etkilerinin çok uzun sürmeyeceğini umuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Haber Global