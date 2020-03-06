Zarif'ten koronavirüs uyarısı: Ya birlikte kazanır ya da kaybederiz

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden koronavirüs salgınına ilişkin açıklamada bulundu.

"Enfekte olanlara uygun bir bakım sağlamak için İran olarak koronavirüs salgınına karşı mücadelede Dünya Sağlık Örgütü ile yakından işbirliği yapıyoruz" diyen Zarif, ülkede giriş-çıkış noktalarında "virüs" önlemleri alındığına dikkati çekti.

Koronavirüs salgınına karşı mücadelenin önemine değinen Bakan Zarif, "Bu konuda küresel ve bölgesel işbirliği esastır. Ya birlikte kazanır ya da kaybederiz" ifadesini kullandı.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19), dünya genelinde etkisini artırarak sürdürüyor.

Bugüne kadar "Kovid-19" kaynaklı ölümler dünya çapında 3 bin 383 kişiye ulaşırken virüsten etkilenen kişi sayısı 100 bine yaklaştı.