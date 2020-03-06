Çin’de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 44’e çıktı.

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre ülkede son 24 saatte 30 kişi yaşamını yitirdi, 143 yeni Kovid-19 vakası saptandı.

Bununla birlikte ülkedeki toplam ölü sayısı 2'si Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 3 bin 44’e, toplam Kovid-19 bulaşan kişilerin sayısı 5 bin 737’sinin durumu ciddi olmak üzere 80 bin 552’ye yükseldi.

Virüs bulaşma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 482’ye, müşahade altına alınanların sayısı 29 bin 896’ya gerilerken, bugüne kadar taburcu edilenlerin sayısı ise 53 bin 726’ya ulaştı.

Diğer yandan Çin’e dış ülkelerden gelen yabancı veya Çin vatandaşı kişilerde saptanan Kovid-19 vakası ise 36 olarak açıklandı.

Kaynak: AA

