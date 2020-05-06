Facebook İsrail'le iş birliği yaparak Filistinlileri susturuyor

AA'nın haberine göre, Sosyal medya platformu Facebook'un son dönemde Filistinli gazeteci ve aktivistlere ait onlarca hesabı kapatması tepkilere yol açıyor.

Facebook, İsrail makamlarının şikayeti üzerine Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler tarafından açılan bazı hesaplara hiçbir uyarı yapmaksızın erişim engeli getiriyor.

Filistinli gazeteci ve aktivistlere ait pek çok hesabı kapatan Facebook, Filistin'i savunan paylaşımlar yapılmasını engelliyor.

Facebook ile 2016 yılında anlaşma yapan Siyonist Rejim Adalet Bakanlığı, 2017 yılındaki şikayetlerinin yaklaşık yüzde 85'inin olumlu sonuçlandığını duyurdu.

Uluslararası İnsan Hakları Politikaları Kurumu IMPACT, geçen yıl yayımladığı raporda, İsrail'i "Facebook ile ikili ilişkilerini kullanarak internet üzerinden Filistinlilerle savaşmak" ile suçladı.