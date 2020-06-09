Petrol fiyatları hafifçe yükselmeye başladı

Petrol fiyatları, ABD'de ham petrol stoklarındaki düşüşün devam edeceğine ilişkin beklentilerinin, Suudi Arabistan'ın bu ayın sonunda gönüllü gerçekleştirdiği ekstra üretim kısıntısını durdurma kararına ağır basmasının etkisi ile hafifçe yükselerek varil başına 39 dolara yaklaştı.

Vadeli petrol kontratları New York'ta, Pazartesi günü dört gün süren yükselişi durdurmasının ardından yüzde 0.8 yükseldi. Bloomberg'in Çarşamba günü açıklanacak olan resmi veriler öncesi düzenlediği ankete göre, ABD'de ham petrol stoklarının geçen hafta azalarak son beş haftada dördüncü düşüşünü gerçekleştirmesi bekleniyor. Suudi Arabistan, Basra Körfezi'ndeki müttefiklerinin de desteği ile, planlandığı üzere sadece Haziran ayında uyguladığı günlük 1.2 milyon varil tutarındaki ekstra arz kısıntısını ay sonunda durduracağını açıkladı.

Petrol fiyatları, Nisan ayında sıfır seviyeye gerilemesinden bu yana, arz kısıntılarının piyasada petrol bolluğunu azaltması ve koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından bazı ülkelerde talebin artması ile birlikte sıçrama yaptı. Ancak virüs öncesi seviyelere dönmenin uzun ve istikrarsız bir süreç olacağı kaydediliyor. Goldman Sachs Group Inc., rafinelemeden zayıf geri dönüşlerden dolayı kısa vadede beklentisini aşağıya çevirdi.

Goldman, müşterileri için hazırladığı notta, "OPEC + koalisyonunun haftasonu tarihi arz kısıntılarını bir ay daha uzatma kararı piyasada zaten fazlasıyla fiyatlanmıştı ve tüketim tahminleri, daha kademeli ve halen yüksek oranda belirsiz toparlanmanın önünde gidiyor" dedi.

Sydney'de CMC Markets Asia Pacific baş piyasa stratejisti Michael McCarthy, "OPEC + görüşmelerinden en zayıf olduğunu düşündüğüm sonucun çıktığını dikkate alırsak, petroldeki güçlü seyre şaşırdım," dedi ve "ABD'nin stok rakamları, özellikle kaya petrolü üreticilerinin yeniden faaliyetlerini artırmaları ile birlikte, bu hafta tekrar etkili olabilir"şeklinde görüş bildirdi.

Temmuz vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında 31 sent yükselerek Singapur saati ile 11:25'te varil başına 38.50 dolara çıktı. Fiyatlar erken saatlerde yüzde 1.8 kadar yükseldi. Ağustos vadeli Brent petrol, ICE Futures Europe piyasasında, önceki seansta yüzde 3.6 düşmesinin ardından yüzde 0.6 yükselerek varil başına 41.05 dolara ulaştı.

Kaynak: Blommberg