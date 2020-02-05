Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

TRT Haber'de yer alan habere göre, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bir yolcu uçağı pistten çıktı. Uçağın parçalandığı kazada yangın çıktığı görülürken yolcular tahliye edildi.

Ekiplerin çalışması devam ediyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak toprak zemine kaydı. Uçağın parçalandığı kazada ufak çaplı yangın da meydana geldi.

Yolcular uçaktan tahliye edilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ekiplerin çalışması sürüyor.

Öte yandan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kaza nedeniyle uçuşlar durduruldu.

Ulaştırma Bakanı Turhan'dan ilk açıklama

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, kaza ile ilgili yaptığı ilk açıklamada, uçakta 177 yolcunun bulunduğunu ve can kaybının olmadığını bildirdi.