Somali'de Eş-Şebab üyesi 27 terörist öldürüldü

Somali ordusundan General Abdihamid Muhammed Dirir, basına yaptığı açıklamada, ordunun, Aşağı Şebelle bölgesine bağlı Dug Garir beldesinde terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyon düzenlediğini belirtti.

Dirir, operasyonda 2'si üst düzey, 27 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Terör örgütünü bitirmeye kararlı olduklarını aktaran Dirir, ülkede operasyonların gece gündüz devam edeceğini vurguladı.

Somali ordusu, son birkaç aydır Aşağı Şebelle, Mudug, Bakol ve Gedo vilayetlerinde Eş-Şebab'ın kontrolündeki bazı yerleşimleri terörden arındırdı.

Ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabayı işgal eden örgüt, sık sık güvenlik görevlilerini ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

Kaynak: TRT Haber