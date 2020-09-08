https://tr.mehrnews.com/news/1888990/ 8 Eyl 2020 13:03 News Code 1888990 Video Video 8 Eyl 2020 13:03 Trump'ın seçim reklam panosu böyle aşağı çekildi ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık seçim reklam panosu ülkedeki muhalifler tarafından indirildi. indir 4 MB News Code 1888990 Ekler Video video görüntüleri Donald Trump Trump ABD 1 İlgili haberler 'Trump seçimleri yeniden kazanırsa ABD'yi NATO'dan çekebilir' Portland Belediye Başkanından Trump'a sert tepki General Süleymani olmasaydı IŞİD Avrupa'nın kalbine ulaşırdı
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