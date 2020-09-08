  1. Video
8 Eyl 2020 13:03

Trump'ın seçim reklam panosu böyle aşağı çekildi

Trump'ın seçim reklam panosu böyle aşağı çekildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık seçim reklam panosu ülkedeki muhalifler tarafından indirildi.

indir 4 MB

News Code 1888990

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 5 + 8 =