İran İslami Şura Meclisi Başkanı Galibaf bugün sabah saatlerinde İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi Markus Leitner ile görüştü.

Avrupa ülkelerinin ABD’nin baskısı altında olmasına rağmen bağımsız bir politika izlemeleri gerektiğini belirten Galibaf, “Biz Asya ile ilişkileri genişletmenin yanı sıra, bağımsız Avrupa ülkeleriyle ekonomik ilişkileri geliştirmekten yanayız” dedi.

Galibaf, İran-İsviçre ekonomik ilişkilerin genişletilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Tahran ile İsviçre arasında bir finans kanalının kurulması iyi bir girişim. Ancak bu kanal ile ekonomik ilişkilerin hacminin sağlık ve gıda alanlarında iki ülke arasındaki anlaşmalar çerçevesinde genişletilmesi için çaba sarfedilmelidir” ifadelerinde bulundu.

ABD’nin acımasızca yaptırımlarla İran milletine baskı yaptığını dile getiren Galibaf, “ABD, bu baskılarla İran'da iç sorunlar yaratabileceğini düşünüyordu. İran milleti her zaman dış müdahaleye karşı durmaktadır” diye konuştu.

“Şehid General Süleymani olmasaydı IŞİD Avrupa’nın kalbine ulaşırdı” diyen Galibaf sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün Trump, İran üzerindeki azami baskının işe yaramadağını ve önümüzdeki aylarda İran'ın ekonomik durumunun iyi olacağını farketmiştir”