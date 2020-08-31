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31 Ağu 2020 17:52

Portland Belediye Başkanından Trump'a sert tepki

Portland Belediye Başkanından Trump'a sert tepki

ABD'de Portalnd'ın Demokrat Belediye Başkanı Ted Wheeler, ülkedeki şiddet olayları nedeniyle Donald Trump'ı suçladı.

Euronews'a göre, Amerika Birleşik Devletleri'nin Portland kentinde polis şiddetini protesto eden ırkçılık karşıtlarıyla Trump yanlıları arasında gerilim tırmanıyor. Patriot Prayer (Vatansever duacılar) adlı sağcı bir grubun protestoculara müdahalesi üzerine başlayan olaylarda haftasonu bir kişi vurularak ağır yaralandı.

Olayın ardından Başkan Donald Trump, Portalnd'ın Demokrat Belediye Başkanı Ted Wheeler'ı kentte "zehirli bir ortam oluşturmakla" suçladı. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Wheeler için "aptal" ifadesini kullandı.

Belediya Başkanı Wheeler ise, Trump'a seçim kampanyası için ülkede nefreti yayma suçlaması yöneltti. Trump'ı hedef alan Wheeler, "kendi yarattığınız suç ortamından beni sorumlu tutamazsınız" şeklinde konuştu.

Trump, Portland'da sokağa inen taraftarlarını "büyük vatanseverler" olarak tanımlıyor.

News Code 1888834

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