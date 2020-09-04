'Trump seçimleri yeniden kazanırsa ABD'yi NATO'dan çekebilir'

New York Times gazetesi Donald Trump'ın başkanlık seçimlerini kazanması durumunda NATO'dan çıkmak için düğmeye basabileceğini ileri sürdü. Gazetenin Trump'ın yakın çevresine ve kendisi ile daha önce çalışmış kaynaklara dayandırdığı haberine göre başkan, yıllardır kapalı kapılar ardında söylediği bu düşüncesini olası bir seçim zaferi sonrasında uygulamaya sokabilir.

Zira Trump yönetiminin ulusal güvenlik ayağında görev almış yetkililer, Trump'ın ikinci defa seçilmesi durumunda arkasına alacağı halk desteği ve deneyimsiz bir yönetim kadrosu sayesinde düğmeye basabileceğini ve ABD'nin NATO'ya üyeliğini "mayınlayabileceğini" hatta sonlandırabileceğini dile getiriyor.

Bolton: Trump ekimde sürpriz yapabilir

ABD Başkanı ülkesinin NATO'dan çekilmesi konusunu son olarak 2018'de dile getirmiş olsa da seçimler yaklaştıkça bu konunun kendisince rafa kaldırılmadığına dair yeni iddiaların sayısı artmaya başladı.

Örneğin Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton bu yaz çıkan kitabında başkanın birçok defa ittifaktan ülkesini çekmeyi dile getirdiğini yazdı. Bolton geçen ay İspanyol basınına verdiği röportajda ise Trump'ın ekim ayında bir 'sürpriz' yapabileceğini ve kasım ayındaki seçimlerden hemen önce NATO'dan çekilmeyi vaat edebileceğini söyledi.

Bu iddiayı destekleyen diğer bir açıklama da Trump döneminde Genelkurmay Başkanlığı görevini üstlenen John F. Kelly'den geldi. New York Times'a konuşan Kelly, görevi sırasında en zorlandığı şeyin Başkan Trump'ı NATO'dan ayrılma kararından 'caydırmak' olduğunu söyledi.

Trump NATO'dan ülkesini çekebilir mi?

Her ne kadar Başkan Trump paktın diğer üyelerinin savunma için "daha fazla bütçe ayırması gerektiğini" ve bunun 30 üyenin işleyiş şekline "aykırı" olduğunu söylese de resmi anlamda NATO'dan ayrılma konusunu henüz dile getirmedi. Geçen ay yayınlanan 50 seçim başlığında NATO konusuna doğrudan değinilmese de "müttefiklere adil şekilde paylarını ödeteceği" şeklinde bir vaat bulunuyor.

Fakat uzmanlara göre risk somut bir şekilde büyümeye devam ediyor. Zira Başkanın seçimi kazanması halkın Trump'ın politikalarını onayladığı yönünde yorumlanacak ve böylece NATO'dan çıkış kararının önündeki engeller de kalkmış olacak.

Bu kararın Amerikan Kongresi'ne takılma ihtimali yüksek de görülse ittifak bu durumdan ağır bir şekilde etkilenebilir. Zira örneğin Trump, Pakt'ın ortak savunma hakkındaki beşinci maddesini farklı bir şekilde yorumlayabilir. Şu ana kadar "ABD'nin NATO'nun üyelerini herhangi bir dış saldırıya karşı savunması" olarak yorumlanan maddeyi Trump, "sert bir nota" ile geçiştirebilir. Bu tür bir politika NATO'nun "sonu" anlamına gelmesinin yanında Rusya'nın da büyük bir "zafer" kazanması anlamına gelir.

Kaynak: Euronews