https://tr.mehrnews.com/news/1891923/ 19 Oca 2021 11:41 News Code 1891923 Video Video 19 Oca 2021 11:41 Washington'da kongreye yakın bir alanda yangın çıktı Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, ABD Kongre binasına yakın bir bölgeden dumanların yükseldiği görüldü. indir 6 MB News Code 1891923 کپی شد Ekler ABD 1 Kongre ABD Kongresi washington yangın İlgili haberler Biden yönetiminden göçmenlere mesaj: Şimdi gelme ABD Kongre binası kapatıldı Binlerce göçmen ABD'ye gitmek için yola çıktı ABD'de silahlı Trump taraftarları sokaklarda
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