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19 Oca 2021 11:41

Washington'da kongreye yakın bir alanda yangın çıktı

Washington'da kongreye yakın bir alanda yangın çıktı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, ABD Kongre binasına yakın bir bölgeden dumanların yükseldiği görüldü.

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News Code 1891923

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