  1. Dünya
  2. Afrika
14 Nis 2021 12:06

Nijer'de okul yangını: 20 öğrenci hayatını kaybetti

Nijer'de okul yangını: 20 öğrenci hayatını kaybetti

Nijer'in başkenti Niamey'de bir okulda yangın çıktı. Aniden büyüyen alevlerin arasında kalan 20 civarında öğrenci hayatını kaybetti.

Yangın, öğrencileri derste yakaladı. 21 sınıf bir anda alev alınca, sınıflarında mahsur kalan 20 kadar öğrenci hayatını kaybetti.

Yangının çok şiddetli olduğu ve itfaiyenin alevleri söndürmekte güçlük çektiği aktarıldı. Yangının nedeni araştırılıyor.

Nijer, Birleşmiş Milletler'in 189 ulustan oluşan İnsani Gelişme Endeksi'nde, dünyanın en fakir ülkesi olarak yer alıyor. Eğitim de bundan nasibini alıyor.

Ülkede binlerce derslik, saman kulübelerden ibaret. Öğrenciler, sınıfların çoğunda sıra olmadığı için, çoğu zaman yere oturmak zorunda kalıyor.

Kaynak: Timetürk

News Code 1893672
https://tr.mehrnews.com/news/1893672/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 5 + 13 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler