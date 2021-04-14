Nijer'de okul yangını: 20 öğrenci hayatını kaybetti

Yangın, öğrencileri derste yakaladı. 21 sınıf bir anda alev alınca, sınıflarında mahsur kalan 20 kadar öğrenci hayatını kaybetti.

Yangının çok şiddetli olduğu ve itfaiyenin alevleri söndürmekte güçlük çektiği aktarıldı. Yangının nedeni araştırılıyor.

Nijer, Birleşmiş Milletler'in 189 ulustan oluşan İnsani Gelişme Endeksi'nde, dünyanın en fakir ülkesi olarak yer alıyor. Eğitim de bundan nasibini alıyor.

Ülkede binlerce derslik, saman kulübelerden ibaret. Öğrenciler, sınıfların çoğunda sıra olmadığı için, çoğu zaman yere oturmak zorunda kalıyor.

Kaynak: Timetürk