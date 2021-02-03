  1. Dünya
  2. Amerika
3 Şub 2021 09:13

Eski ABD Başkanı Trump hakkında iddianame hazırlandı

Eski ABD Başkanı Trump hakkında iddianame hazırlandı

ABD'de Demokratlar, eski Başkan Donald Trump'la ilgili iddianameyi hazırladı. İddianamede Trump, Kongre baskınının doğrudan sorumlusu olmakla suçlandı.

TRT'ye göre, ABD Senatosu'nda 9 Şubat'ta başlaması beklenen Trump'ın azil yargılaması öncesinde Demokratlar iddianamelerini hazırladı.

Eski Başkan Donald Trump, 6 Ocak'taki Kongre baskınında kalabalığı "isyana teşvik" ve sonrasında yaşanan şiddetin de "doğrudan sorumlusu" olmakla suçlandı.

Trump'ın anayasayı ihlal ettiği gerekçesiyle suçlu bulunması ve azledilmesi gerektiği savunuldu.

Trump'ın avukatlarının iddianameye karşı savunma hazırlaması ve gelecek haftaya dek sunması bekleniyor.

News Code 1892271

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 3 + 10 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler