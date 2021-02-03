Eski ABD Başkanı Trump hakkında iddianame hazırlandı

TRT'ye göre, ABD Senatosu'nda 9 Şubat'ta başlaması beklenen Trump'ın azil yargılaması öncesinde Demokratlar iddianamelerini hazırladı.
Eski Başkan Donald Trump, 6 Ocak'taki Kongre baskınında kalabalığı "isyana teşvik" ve sonrasında yaşanan şiddetin de "doğrudan sorumlusu" olmakla suçlandı.
Trump'ın anayasayı ihlal ettiği gerekçesiyle suçlu bulunması ve azledilmesi gerektiği savunuldu.
Trump'ın avukatlarının iddianameye karşı savunma hazırlaması ve gelecek haftaya dek sunması bekleniyor.
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