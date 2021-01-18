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18 Oca 2021 19:48

ABD Kongre binası kapatıldı

ABD Kongre binası kapatıldı

ABD Kongre Binası'na giriş ve çıkışlar güvenlik tehdidi nedeniyle durduruldu. Kongre binasındaki kişilere binadan ayrılmamaları için uyarıda bulunuldu.

ABD Kongre binasında, "dış güvenlik tehdidi" nedeniyle alarm verildi ve yerleşkedeki tüm binalara giriş çıkışlar durduruldu.

ABD'li Kongre muhabirlerinin aktardığına göre, Kongre binasındaki kişilere binadan ayrılmamaları için bir alarm verildi.

Ardından Kongre Binası yönetimi yaptığı açıklamada, "Bir dış güvenlik tehdidi nedeniyle yerleşkedeki tüm binalara giriş ve çıkışlar durdurulmuştur." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, Joe Biden'ın yemin töreni için hazırlıkların yapıldığı alan da tehdit nedeniyle tahliye edildi.

Donald Trump yanlıları 6 Ocak'ta ABD Kongre binasını basmıştı.

News Code 1891905

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