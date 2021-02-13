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13 Şub 2021 15:45

Afganistan'ın İran'la olan sınır kapısında büyük patlama

Afganistan'ın İran'la olan sınır kapısında büyük patlama

İran'la sınrı olan Afganistan'ın Herat vilayetinde bulunan İslamkale Sınır Kapısı'nda büyük patlama meydana geldi.

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News Code 1892498

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