https://tr.mehrnews.com/news/1892498/ 13 Şub 2021 15:45 News Code 1892498 Video Video 13 Şub 2021 15:45 Afganistan'ın İran'la olan sınır kapısında büyük patlama İran'la sınrı olan Afganistan'ın Herat vilayetinde bulunan İslamkale Sınır Kapısı'nda büyük patlama meydana geldi. indir 1 MB News Code 1892498 کپی شد Ekler Afganistan patlama Herat ortak sınır İlgili haberler Fransa'da şiddetli patlama Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı Afganistan'da bombalı saldırılar: 8 ölü, 4 yaralı Taliban siyasi heyeti Tahran'a geldi Afganistan'da bombalı saldırı
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