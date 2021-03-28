Endonezya'da kiliseye bombalı saldırı: 14 yaralı

Güney Sulawesi Emniyeti Halkla İlişkileri Sorumlusu E Zulpan yaptığı açıklamada, olayın ilk incelemelere göre intihar saldırısı olduğunu belirtti. Ulusal Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Argo Yuwono ise bombalı saldırıda, aralarında kilise güvenlik görevlilerinin de olduğu 14 kişinin yaralandığını ve tedavilerinin hastanede sürdüğünü açıkladı.

Güney Sulawesi Emniyeti tarafından yapılan açıklamada, kiliseye girmeye çalışan 2 motosikletli saldırgandan birinin üzerindeki bombayı yerel saatle 10.28'de patlattığı kaydedildi. Diğer saldırgana ilişkin ise bir açıklama yapılmadı.

Makassar Belediye Başkanı Muhammed Ramadhan Pomanto, pazar ayini için içeride bulunanların ise kiliseyi hedef alan saldırıdan etkilenmediğini açıkladı.

Kilise önünde düzenlenen saldırıyı, şu ana kadar üstlenen olmadı.

Kaynak: T24