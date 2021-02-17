Yeni Zelanda, Afganistan’daki askerlerini geri çekecek

Yeni Zelanda Başbakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı tarafından bugün ortaklaşa yayımlanan bildiride, Yeni Zelanda’nın Afganistan’da konuşlandırdığı tüm askerlerini mayıs ayına kadar çekmeyi planladığı kaydedildi.

Başbakan Ardern’in ifadelerine yer verilen bildiride, Afganistan’da görev yapan Yeni Zelandalı asker sayısının 6’yı bulduğuna, Afganistan’daki misyonun, Yeni Zelanda tarihindeki en uzun süreli denizaşırı asker konuşlandırma misyonlarından biri olduğuna ve artık misyonu sona erdirmenin zamanının geldiğine işaret edildi.

Bildiride verilen bilgilere göre, 2001 yılından bu yana 3 bin 500 Yeni Zelandalı askeri personel Afganistan’da konuşlandırıldı, aralarından 10’u Afganistan’daki görev süresi içinde hayatını kaybetti.

Kaynak: CRI Türkçe