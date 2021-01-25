Afganistan'da bombalı saldırı

TRT Haber'de yer alan habere göre. Afganistan'ın Kandahar vilayetinin Mayvand ilçesine bağlı Mirahur bölgesinde, yol kenarına yerleştirilen bomba, sivilleri taşıyan otobüsün bölgeden geçtiği sırada patlatıldı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 6 sivil yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
TRT Haber'de yer alan habere göre. Afganistan'ın Kandahar vilayetinin Mayvand ilçesine bağlı Mirahur bölgesinde, yol kenarına yerleştirilen bomba, sivilleri taşıyan otobüsün bölgeden geçtiği sırada patlatıldı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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