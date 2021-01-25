  1. Dünya
  2. Asya
25 Oca 2021 11:55

Afganistan'da bombalı saldırı

Afganistan'da bombalı saldırı

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 6 sivil yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

TRT Haber'de yer alan habere göre. Afganistan'ın Kandahar vilayetinin Mayvand ilçesine bağlı Mirahur bölgesinde, yol kenarına yerleştirilen bomba, sivilleri taşıyan otobüsün bölgeden geçtiği sırada patlatıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

News Code 1892080

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 7 + 1 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler