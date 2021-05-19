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19 May 2021 11:06

İtalya'da Siyonist Rejim'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

İtalya'da Siyonist Rejim'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

İtalya'da, Siyonist güçlerinin Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına yönelik protesto gösterileri düzenlendi.

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News Code 1894482
https://tr.mehrnews.com/news/1894482/

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