https://tr.mehrnews.com/news/1894482/ 19 May 2021 11:06 News Code 1894482 Video Video 19 May 2021 11:06 İtalya'da Siyonist Rejim'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi İtalya'da, Siyonist güçlerinin Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına yönelik protesto gösterileri düzenlendi. indir 35 MB News Code 1894482 کپی شد Ekler Video Filistin (1) Gazze Şeridi Siyonist İsrail İlgili haberler Hamas'tan 'İsrail'le ateşkes' iddialarına yalanlama Gazze'deki direniş, İsrail güçlerinin imajını yok etti Gazze'de 217 Filistinli şehit oldu Çin: ABD’nin Filistin tutumu hayal kırıklığı yarattı
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