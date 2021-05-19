Gazze'deki direniş, İsrail güçlerinin imajını yok etti

Hamas'ın şu an yurt dışı sorumluluğunu yürüten eski Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, El-Aksa televizyonuna yaptığı açıklamada, "Gazze direnişi, Kudüs ve Mescid-i Aksa için zafer kazandı" dedi.

Bugünden sonra kimsenin 'başarısızlığa uğrayan düşman üzerine bahis oynayamayacağını' ifade eden Meşal, şunları kaydetti: "Gazze'deki direniş siyonist ordunun imajını yok etti. Gazze ve Kudüs'teki halkımız intifada ruhunu yeniden canlandırdı ve Gazze, Kudüs zaferiyle imkansızı mümkün kıldı."

Siyonist İsrail'in başarısız olduğunu ve Gazze'deki hedeflerine ulaşamadığını kaydeden Meşal, İsrail rejiminin Gazze'deki direniş karşısında başarısızlığa uğramasının ardından bir 'galibiyet imajı' arayışında olduğunu ifade etti.

Gazze Şeridi'ndeki grupların, haftalarca ve aylarca sürecek bir savaşa karşı kendisini hazırladığını aktaran Meşal, buna rağmen Siyonist İsrail'in dayanamayarak savaşı durduracağını kaydetti.

Kaynak: Sputnik