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18 May 2021 17:42

Çin: ABD’nin Filistin tutumu hayal kırıklığı yarattı

Çin: ABD’nin Filistin tutumu hayal kırıklığı yarattı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, uluslararası toplumun ABD’nin Filistin'deki çatışmalarda oynadığı rolden büyük hayal kırıklığı duyduğunu dile getirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, günlük basın toplantısında Gazze'deki gelişmelere değinerek, ABD’nin Filistin'deki çatışmalarda oynadığı rolün uluslararası toplumda hayal kırıklığı yarattığını ifade etti.

Sözcü, “16 Mayıs’ta, BM Güvenlik Konseyi tarafından düzenlenen acil toplantıda, Güvenlik Konseyi’nin üye ülkelerinin çoğunluğu, Filistin ve İsrail arasındaki barış sürecinin ilerletilmesi yönünde ortak bir bildiri yayımlanması gerektiğini savundu. Ancak ABD, iki taraf arasındaki çatışmaları durdurmak için çaba göstermediği gibi çatışmayı büyütmek istiyor.” diye konuştu.

Filistin'de gerginlik yükselirken, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde görüşülen, Gazze’de ateşkesin sağlanması ve sivillerin korunmasını öngören ortak bildiri ABD tarafından üç defa reddedildi. Bunun yanı sıra ABD, Siyonist İsrail’e 735 milyon dolar değerinde hassas güdümlü füze satışını onayladı.

Kaynak: CRI Türkçe

News Code 1894468
https://tr.mehrnews.com/news/1894468/

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