Hamas'tan 'İsrail'le ateşkes' iddialarına yalanlama

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Raşak, Twitter hesabından Gazze Şeridi'ndeki saldırıların durdurulması için herhangi bir anlaşmaya varılmadığını ve zaman belirlenmediğini belirtti.

"Bazı düşman yayın organlarında yer alan Hamas'ın perşembe günü ateşkes yapmayı kabul ettiği yönündeki haberler doğru değil." ifadelerine yer veren Raşak, arabulucuların çaba ve temaslarının ciddi şekilde sürdüğünü vurguladı.

Raşak, "Halkımızın talepleri açık ve biliniyor." ifadelerini kullandı.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mısır, Katar ve Birleşmiş Milletler'in (BM) Siyonist İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları durdurmaya yönelik çabalarının Tel Aviv'in engelleme girişimine rağmen devam ettiğini belirtti.

Siyonist medyasını değil saldırganlığı durdurmak için çabalayan ülkelerin resmi medyalarını dikkate aldıklarını ifade eden Berhum "Mısır, Katar ve BM'nin çabaları hala devam ediyor. Ancak işgalciler, sivillere yönelik bombardıman ve saldırılarla bu çabaları başarısız kılıyor." diye konuştu.

Filistin halkının talepleri doğrultusunda, savaşa taktik için değil stratejik bir amaçla girdiklerini belirten Berhum, bu taleplerin, Şeyh Cerrah Mahallesi başta olmak üzere Kudüs'teki her türlü saldırganlığın durdurulması, Mescid-i Aksa'daki ve Batı Şeria ile Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik ihlallerin durdurulması olduğunu vurguladı.

Mısır'dan henüz konuya ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Mısır yönetiminin Gazze Şeridi'nde yaşanan gerilimi sona erdirmek için Hamas ve İsrail'e perşembe gününden itibaren yürürlüğe girecek ateşkes önerdiği bildirilmişti.