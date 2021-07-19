Kazakistan koronavirüse karşı acil hareket geçti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, hükümet üyeleri ve eyalet valileri ile ülkedeki mevcut epidemiyolojik duruma ilişkin toplantı gerçekleştirdi.

Tokayev, burada yaptığı konuşmada, son dönemde günlük COVID-19 vaka sayısının hızla artarak 5 binlerin üzerine çıktığını söyledi.

Kritik kategorideki hasta sayısının arttığına dikkati çeken Tokayev, "Bu durumun son derece endişe verici olduğunu çok açık konuşmalıyız" dedi.

Acil harekete geçme talimatı

Tokayev, ülkede epidemiyolojik durumun iyiye gitmediğine işaret ederek, gerekli önlemlerin alınması için hükümete acil harekete geçme talimatı verdi.

Buna göre, hükümet ilk olarak aşılamalarda geride kalan bölgelere ulaşmak amacıyla mobil ekipler oluşturacak. Aşı karşıtı insanların sosyolojik portreleri çıkarılacak. Alışveriş merkezleri, kafe ve restoranlarda gerekli önlemler alınacak. Eylül ayında üretilmeye başlayacak olan yerli aşı QazVak’ın üçüncü ülkelere tanıtım çalışmalarına yoğunluk verilecek.

Vakalarda son durum nasıl?

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 5 bin 317 yeni COVID-19 vakası tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 500 bine yaklaştı.

TRT Haber