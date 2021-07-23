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23 Tem 2021 10:28

Rusya: Afganistan'da ABD’nin IŞİD ile işbirliğinin delilleri var

Rusya: Afganistan'da ABD’nin IŞİD ile işbirliğinin delilleri var

Rusya Dışişleri Bakanlğı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin IŞİD militanlarıyla işbirliği yaptığını söylemeye izin veren yeterli sayıda delillerin olduğunu belirtti.

Sputnik'e göre, Zaharova, dünkü basın brifinginde, “IŞİD militanlarının faaliyet alanları içerisinde, özellikle de Afganistan’ın kuzeyinde, 2017 yılından bu yana kaydedilen işaretsiz helikopter uçuşlarıyla ilgili çok sayıda sorumuz oldu. Afgan kaynaklarına göre, bu hava araçlarının aracılığıyla IŞİD birliklerine insan gücü, silah, mühimmat takviyesi yapıldı, savaş alanlarından ölü ve yaralı teröristler çıkarıldı” ifadesini kullandı.
Birkaç kez dile getirilen bu bilginin uluslararası örgütlerin dikkatini çekmesi gerektiğini söyleyen Zaharova, “Afganistan hava sahasını tamamen kontrol eden ABD ve NATO güçlerinin bilgisi olmadan bu tür faaliyetler gerçekleştirilemezdi” dedi.

“IŞİD ile çatışmaya giren Taliban’ın mevzilerine yönelik ABD Hava Kuvvetleri’nin nokta vuruşu yaptığı kayıtlara geçti” diyen Zaharova, “Bu bilgilerin, ABD ile IŞİD militanları arasında işbirliği olduğunu söylemek için yeterli olduğuna inanıyoruz” diye ekledi.

News Code 1895954
Azar MAHDAVAN
https://tr.mehrnews.com/news/1895954/

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