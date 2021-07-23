Rusya: Afganistan'da ABD’nin IŞİD ile işbirliğinin delilleri var

Sputnik'e göre, Zaharova, dünkü basın brifinginde, “IŞİD militanlarının faaliyet alanları içerisinde, özellikle de Afganistan’ın kuzeyinde, 2017 yılından bu yana kaydedilen işaretsiz helikopter uçuşlarıyla ilgili çok sayıda sorumuz oldu. Afgan kaynaklarına göre, bu hava araçlarının aracılığıyla IŞİD birliklerine insan gücü, silah, mühimmat takviyesi yapıldı, savaş alanlarından ölü ve yaralı teröristler çıkarıldı” ifadesini kullandı.

Birkaç kez dile getirilen bu bilginin uluslararası örgütlerin dikkatini çekmesi gerektiğini söyleyen Zaharova, “Afganistan hava sahasını tamamen kontrol eden ABD ve NATO güçlerinin bilgisi olmadan bu tür faaliyetler gerçekleştirilemezdi” dedi.

“IŞİD ile çatışmaya giren Taliban’ın mevzilerine yönelik ABD Hava Kuvvetleri’nin nokta vuruşu yaptığı kayıtlara geçti” diyen Zaharova, “Bu bilgilerin, ABD ile IŞİD militanları arasında işbirliği olduğunu söylemek için yeterli olduğuna inanıyoruz” diye ekledi.