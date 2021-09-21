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21 Eyl 2021 18:54

Erdoğan, 29 Eylül'de Rusya'ya gidiyor

Erdoğan, 29 Eylül'de Rusya'ya gidiyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Eylül'de Rusya'ya ziyarette bulunacak.

Sputnik'te yer alan habere göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Eylül'de Rusya'ya günübirlik ziyaret düzenleyecek. Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği ziyarette, iki ülke arasındaki ilişkiler başta olmak üzere birçok gündem maddesi masada olacak.

Daha önce söz konusu ziyarete ilişkin bir açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, görüşmelerin gündeminin oldukça geniş olacağını belirterek "Zira ülkelerimizin ilişkileri çok yönlü. İkili ilişkilerden başlamak üzere liderlerin bu bakımdan her daim üstünde konuşacağı pek çok konu var" demişti.

Kremlin Sözcüsü, Suriye dahil, bölgesel krizlerin mutlaka görüşmenin gündeminde yer alacağını da eklemişti.

News Code 1897375
https://tr.mehrnews.com/news/1897375/

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