https://tr.mehrnews.com/news/1897511/ 27 Eyl 2021 10:52 News Code 1897511 Video Video 27 Eyl 2021 10:52 Tahran’da Erbain yürüyüşü etkinliği Irak’taki Erbain yürüyüşüne katılamayan İmam Hüseyin (a.s) aşıkları Tahran’da yürüyüş merasimi gerçekleştirdiler. indir 6 MB News Code 1897511 کپی شد İlgili haberler Hz. İmam Ali (a.s) Türbesi'nde "Erbain" havası Irak: İran'la sınır kapısı, Erbain zairleri için açıldı Tahran'da Erbain Yürüyüşü merasimi Ehlibeyt (a.s) aşıkları Kerbela yolunda Tahran'da "Aşura Sergisi" açıldı Kerbela'ye ziyaretçi akını sürüyor Ekler Video video görüntüleri Erbain Erbain yürüyüşü
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