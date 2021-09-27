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27 Eyl 2021 10:52

Tahran’da Erbain yürüyüşü etkinliği

Tahran’da Erbain yürüyüşü etkinliği

Irak’taki Erbain yürüyüşüne katılamayan İmam Hüseyin (a.s) aşıkları Tahran’da yürüyüş merasimi gerçekleştirdiler.

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News Code 1897511
https://tr.mehrnews.com/news/1897511/

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