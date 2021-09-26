Irak: İran'la sınır kapısı, Erbain zairleri için açıldı

Basra valiliği, İran ile Irak arasındaki Şelemçe Sınır Kapısı'nın Erbain töreninin sonuna kadar geçici olarak açık kalacağını duyurdu.

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Şelemçe kentindeki Irak'a açılan sınır kapısı, Erbain törenleri için Irak'a geçmek isteyen binlerce kişinin akınına uğramıştı.

Erbain etkinlikleri

Hazreti Muhammed'in (s.a.v) torunu Hazreti İmam Hüseyin (a.s) ile beraberindekilerin 10 Ekim 680'de (Hicri 10 Muharrem 61) Kerbela kentinde şehit edilişi, her sene "Aşura Günü"nde anılıyor.

Hicri takvime göre "Aşura Günü"nden 40 gün sonrasında yapılan anma etkinliklerine "Erbain (Kırkıncı Gün)" törenleri adı veriliyor. Bu yılki Erbain etkinlikleri yarın 27 Eylül'de yapılacak.