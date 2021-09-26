Tahran'da "Aşura Sergisi" açıldı

İran İslami Tebliğ Kurumu'na bağlı Tahran Sanat Merkezi'nde bugün Erbain münasebetiyle "Aşura Sergisi" açıldı.

Erbain (kırkıncı gün); hicrî takvime göre Safer ayının 20’isi Hz. İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain günüdür. Hz. İmam Hüseyin ve yârenlerinin hicretin 61. yılında Kerbela’da şehit edilişlerinin üzerinden kırk gün geçmesi temsil edilmektedir. Ehlibeyt aşıkları, Erbain günü matem ve yas tutarak sokaklara dökülmektedirler.

İran'da Erbain gününde yürüyüş etkinliği ve çeşitli matem merasimleri düzenleniyor. Fakat bu seneki törenler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde farklı biçimde yapılıyor.