Türk ve Azerbaycan vatandaşlarının Erbain ziyaretleri güvenli şekilde gerçekleşti

İran'daki Irak Nüceba Hareketi İletişim ve Medya İşleri Merkezi'nden Erbain merasimi ile ilgili yapılan açıklamada, "Bu hareket 6. yıl boyunca Türkiye ve Azerbaycan'dan gelen ziyaretçi kafilelerini yöneterek güvenliğini sağlamıştır." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bin ziyaretçiden oluşan kafile, Sefer ayının 13'ü Pazartesi günü Irak'a girdi. En başından beri, Kerkük Nüceba himayesinde, güvenlik koşullarının ve refah hizmetlerinin sağlanması ile Necef'e ve oradan milyonlarca Eba Abdullah (as) âşığıyla Kerbela'ya doğru yürüyüşe geçtiler.

Türkiye ve Azerbaycan'dan gelen ziyaretçiler daha sonra Ehl-i Beyt'in (as) türbelerini ziyaret etmek için Kazemin ve Samarra'ya giderek 23 Sefer Perşembe günü ülkelerine döndüler.

Bu yıl projeye, Nüceba İslami Direniş Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Ekrem el-Kaabi ve Bağdat'taki bölge müdürlüklerinin yanı sıra Necef ve Kerbela'daki il müdürlükleri tarafından bu iki ülke ziyaretçilerine özel bir ilgi gösterildi.

Ziyaretçiler Nüceba’yı takdir etmek için bayraklarını ülkelerinin bayraklarıyla birlikte sonuna kadar salladılar.

Seyyid el-Şüheda'nın (as) kutsal türbesine giren Türk ve Azeri ziyaretçilerin ellerinde Nüceba bayraklarnı sallayarak "Amerika'ya ölüm", "İsrail'e ölüm" ve "Lebbeyk ya Hamanei" sloganları atmaları çeşitli Türk medyasının dikkatini çekti."