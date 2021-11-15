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15 Kas 2021 19:16

Yemenli keskin nişancıların operasyonlarından görüntüler

Yemenli keskin nişancıların operasyonlarından görüntüler

Yemen ordusu keskin nişancılarının Suudi Arabistan paralı askerlerine karşı operasyonlarından görüntüler.

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News Code 1898563
https://tr.mehrnews.com/news/1898563/

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