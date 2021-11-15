https://tr.mehrnews.com/news/1898563/ 15 Kas 2021 19:16 News Code 1898563 Video Video 15 Kas 2021 19:16 Yemenli keskin nişancıların operasyonlarından görüntüler Yemen ordusu keskin nişancılarının Suudi Arabistan paralı askerlerine karşı operasyonlarından görüntüler. indir 40 MB News Code 1898563 کپی شد İlgili haberler Yemen güçleri Marib'de ABD'ye ait casus İHA'yı düşürdü Yemen güçleri ABD'ye ait casus İHA'yı düşürdü Yemen ordusu Hudeyde'deki al-Salih kentini kotrol altına aldı Yemen güçleri "Um Riş" üssünü ele geçirdi Ekler Video Yemen Yemen Savaşı Yemen Ordusu Suudi Arabistan
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