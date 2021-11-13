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13 Kas 2021 12:01

Yemen güçleri Marib'de ABD'ye ait casus İHA'yı düşürdü

Yemen güçleri Marib'de ABD'ye ait casus İHA'yı düşürdü

Yemen güçleri Marib vilayetinin güneyinde ABD’ye ait bir casus İHA’yı düşürdü.

Al Masirah TV kanalına göre, Yemen Silahlı Kuvevtleri Sözcüsü Yahya Seri, Yemen güçlerinin ABD’ye ait bir casus İHA’yı düşürdüğünü duyurdu.

Yahya Seri, söz konusu İHA’nın Marib vilayetinin güney ekseninde düşürüldüğünü bildirdi.

Seri, Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyonunun ve uluslararası müttefiklerinin saldırganlığına yanıt vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Yemen güçleri ayrıca birkaç gün önce Marib vilayetinin el-Cuba bölgesinde ABD’ye ait ‘Scan Eagle’ tipi bir casus insansız hava aracını (İHA) düşürmüştü.

News Code 1898488
https://tr.mehrnews.com/news/1898488/

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