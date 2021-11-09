Yemen güçleri ABD'ye ait casus İHA'yı düşürdü

Al Masirah TV kanalına göre, Yemen güçleri ABD’ye ait ‘Scan Eagle’ tipi bir casus İHA’yı düşürdü.
Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Yemen güçlerinin Marib vilayetinin el-Cuba bölgesinde ABD’ye ait bir casus insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini duyurdu.
Yahya Seri, Yemen güçleri tarafından düşürülen İHA’nın ‘Scan Eagle” tipinden olduğunu bildirdi.
Seri ayrıca, Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyonunun ve uluslararası müttefiklerinin saldırganlığına yanıt vermeye devam edeceklerini vurguladı.
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