  1. Dünya
  2. Ortadoğu
12 Kas 2021 13:01

Yemen ordusu Hudeyde'deki al-Salih kentini kotrol altına aldı

Yemen ordusu Hudeyde'deki al-Salih kentini kotrol altına aldı

Yemen ordusu ve gönüllü halk birlikleri düzenlediği geniş çaplı bir operasyon sırasında Hudeyde vilayetindeki al-Salih ve bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirdi.

Al Masirah TV kanalına göre, Yemen ordusu ve gönüllü halk birliklerinin ülkenin farklı bölgelerine Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçleri karşısındaki ilerleyişi sürüyor.

Yemen güçleri bu bağlamda Hudeyde vilayetindeki al-Salih kentini kurtardı.

Arap medyası Yemen güçlerinin ayrıca Hudeyde’nin doğu eksenindeki bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.

Bu doğrultuda Yemen güçlerinin Hudeyde havaalanının yakınındaki al-Mandar bölgesini kontrol altına aldığı açıklandı.

News Code 1898469
https://tr.mehrnews.com/news/1898469/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 9 + 5 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler