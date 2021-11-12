Yemen ordusu Hudeyde'deki al-Salih kentini kotrol altına aldı

Al Masirah TV kanalına göre, Yemen ordusu ve gönüllü halk birliklerinin ülkenin farklı bölgelerine Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçleri karşısındaki ilerleyişi sürüyor.
Yemen güçleri bu bağlamda Hudeyde vilayetindeki al-Salih kentini kurtardı.
Arap medyası Yemen güçlerinin ayrıca Hudeyde’nin doğu eksenindeki bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.
Bu doğrultuda Yemen güçlerinin Hudeyde havaalanının yakınındaki al-Mandar bölgesini kontrol altına aldığı açıklandı.
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